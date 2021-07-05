Определён состав всех групп баскетбольного турнира ОИ в Токио
- Reuters
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Через квалификацию путёвки на Игры завоевали команды Словении, Германии, Италии и Чехии.
Таким образом, состав групп олимпийского турнира выглядит следующим образом:
— группа А: Иран, Франция, США, Чехия;
— группа B: Австралия, Германия, Италия, Нигерия;
— группа C: Аргентина, Япония, Испания, Словения.
Олимпийский баскетбольный турнир пройдёт с 25 июля по 7 августа. Из каждой группы в плей-офф выйдут команды, занявшие первые и вторые места, а также две лучшие команды, ставшие третьими.
Ранее сообщалось, что сборная Италии по баскетболу отобралась на Олимпийские игры впервые с 2004 года.