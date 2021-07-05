Сборная Италии по баскетболу отобралась на Олимпийские игры впервые с 2004 года

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Мужская сборная Италии по баскетболу стала победителем квалификационного турнира в Белграде и вышла на Олимпиаду в Токио.

В финале итальянцы обыграли Сербию со счётом 102:95.

Самым результативным игроком матча стал серб Данило Анджушич, набравший 27 очков. В составе итальянской команды 24 балла в свой актив записал Нико Мэннион, а также дабл-дабл из 22 очков и 12 подборов оформил Акилле Полонара.

На ОИ в Токио итальянцы сыграют в группе с Австралией, Нигерией и Германией. Причём Италия вышла на Игры впервые с 2004 года. Тогда она завоевала серебро.

Ранее сообщалось, что трипл-дабл Луки Дончича помог сборной Словении по баскетболу пробиться на Олимпиаду.

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