Сборная Италии по баскетболу отобралась на Олимпийские игры впервые с 2004 года

Мужская сборная Италии по баскетболу стала победителем квалификационного турнира в Белграде и вышла на Олимпиаду в Токио.

В финале итальянцы обыграли Сербию со счётом 102:95.

Самым результативным игроком матча стал серб Данило Анджушич, набравший 27 очков. В составе итальянской команды 24 балла в свой актив записал Нико Мэннион, а также дабл-дабл из 22 очков и 12 подборов оформил Акилле Полонара.

На ОИ в Токио итальянцы сыграют в группе с Австралией, Нигерией и Германией. Причём Италия вышла на Игры впервые с 2004 года. Тогда она завоевала серебро.

Ранее сообщалось, что трипл-дабл Луки Дончича помог сборной Словении по баскетболу пробиться на Олимпиаду.