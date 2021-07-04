Трипл-дабл Дончича помог сборной Словении по баскетболу пробиться на Олимпиаду
- Reuters
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В финале квалификации в Каунасе Словения победила со счётом 96:85.
Самым результативным игроком матча стал словенский защитник клуба НБА «Даллас Маверикс» Лука Дончич, который оформил трипл-дабл из 31 очка, 11 подборов и 13 передач. Ещё 18 баллов в свой актив записал Влатко Чанчар. В составе литовцев по 14 очков набрали Арнас Буткявичюс, Мантас Калниетис и Йонас Валанчюнас.
Таким образом, Словения на Олимпиаде в Токио сыграет в одной группе с Аргентиной, Японией и Испанией.
Ранее сообщалось, что сборная России поедет на Олимпиаду в Токио со священником.