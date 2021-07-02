Сборная России поедет на Олимпиаду в Токио со священником

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан рассказал, что единственным сопровождающим сборную России на летних Олимпийских играх в Токио священником Русской православной церкви будет протоиерей Андрей Алексеев.

«Едет отец Андрей Алексеев. Это связано с коронавирусом, и так с трудом договорились. Несмотря на то что очень большое количество спортсменов и каждый нуждается в индивидуальной работе, он всю работу возьмёт на себя», — цитирует митрополита «Р-Спорт».

Напомним, что 27 июля 2016 года Андрей Алексеев был назначен духовником олимпийской сборной России указом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что сборная России по баскетболу не смогла отобраться на Олимпиаду в Токио.