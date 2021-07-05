Билялетдинов: Тедеско не заработал авторитет для игроков сборной России

Бывший тренер московского «Локомотива» и казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о перспективе экс-наставника «Спартака» Доменико Тедеско возглавить сборную России.

«Тедеско понял менталитет, однако не заработал авторитет для игроков сборной России. Тут и возраст, и тот факт, что больше года он в стране не задержался. У нас или резко возносят до небес, или сильно опускают на землю. Давайте Карреру вспомним. Или же давайте про Черчесова поговорим, который вчера был нашим всем, а сейчас стал ничем. Вопрос людям, которые будут принимать решение. Будет ли иностранец лучше Черчесова? Чем? России надо отобраться на чемпионат мира, нам сейчас необходимы резкие перемены или стабильность? Если есть уверенность, что с новым тренером мы попадём в Катар, то давайте менять. Нет такой уверенности — значит, Черчесов должен доработать с командой отборочный цикл», — цитирует слова Билялетдинова «Газета.Ru».

Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. В прошлом сезоне команда заняла второе место в Российской премьер-лиге и попала в квалификацию Лиги чемпионов.

Сборная России на Евро-2020 заняла четвёртое место в группе В и не сумела выйти в плей-офф.

Ранее Валуев выразил мнение, что судьбу Черчесова во главе сборной России должны решать госчиновники.