Легкоатлет Лысенко заявил, что намерен вернуться в спорт после отбытия дисквалификации

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко заявил, что намерен вернуться в спорт после отбытия дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Я пока никак не могу комментировать решение CAS о моей дисквалификации, так как ещё не получал никаких документов. Но могу сказать определённо, что после окончании срока намерен вернуться в спорт и продолжать дальше прыгать», — приводит слова Лысенко ТАСС.

24-летний Лысенко был временно отстранён World Athletics от участия в соревнованиях в августе 2018 года за неоднократные нарушения правил доступности для тестирования. В ноябре 2019 года AIU отстранил экс-президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина по обвинению в пособничестве Лысенко при попытке сокрытия нарушений и, в частности, в подделке ряда документов о причинах пропуска допинг-тестов.

Ранее стало известно, что CAS вынес вердикт по делу легкоатлета Лысенко.