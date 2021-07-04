Семак — о работе в сборной России: вряд ли сейчас стоит обсуждать эту тему

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил, возглавит ли он сборную России, если его туда пригласят.

«Всё это на уровне «если бы да кабы». Вряд ли сейчас стоит рассуждать на эту тему. У меня контракт с «Зенитом», я занимаюсь своим делом и выполняю обязательства перед клубом», — цитирует слова Семака Bobsoccer.ru.

На Евро-2020 сборная России вылетела на групповом этапе, после чего стали появляться слухи о возможной отставке главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

Ранее Семак заявил, что «Зенит» не может позволить себе покупать топовых российских игроков.