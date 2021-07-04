Семак — о работе в сборной России: вряд ли сейчас стоит обсуждать эту тему

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил, возглавит ли он сборную России, если его туда пригласят.
Семак — о работе в сборной России: вряд ли сейчас стоит обсуждать эту тему
  • Reuters

«Всё это на уровне «если бы да кабы». Вряд ли сейчас стоит рассуждать на эту тему. У меня контракт с «Зенитом», я занимаюсь своим делом и выполняю обязательства перед клубом», — цитирует слова Семака Bobsoccer.ru.

На Евро-2020 сборная России вылетела на групповом этапе, после чего стали появляться слухи о возможной отставке главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

Ранее Семак заявил, что «Зенит» не может позволить себе покупать топовых российских игроков.

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