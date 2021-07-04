Семак заявил, что «Зенит» не может позволить себе покупать топовых российских игроков

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что его клуб не может себе позволить покупать сильных российских футболистов из-за их высокой трансферной стоимости.
Семак заявил, что «Зенит» не может позволить себе покупать топовых российских игроков
  • Reuters

«У нас нет никакой возможности приглашать сильных российских футболистов, потому что это очень дорого. Сильные отечественные игроки нужны всем. Иностранцев же мы не можем приглашать, так как у нас нет свободных мест в заявке. Изменения возможны лишь в случае ухода кого-то из легионеров. Центр обороны? К сожалению, качественных российских центральных защитников в РПЛ можно пересчитать по пальцам. Да и стоят они очень больших денег. Возможностей для их покупки у нас сейчас нет», — приводит слова Семака Bobsoccer.ru.

В прошлом сезоне «Зенит» в третий раз подряд стал чемпионом России.

Ранее Семак заявил, что из-за лимита на легионеров российский футбол на уровне клубов и сборной страны стал слабее.

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