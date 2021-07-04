Семак заявил, что «Зенит» не может позволить себе покупать топовых российских игроков

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что его клуб не может себе позволить покупать сильных российских футболистов из-за их высокой трансферной стоимости.

«У нас нет никакой возможности приглашать сильных российских футболистов, потому что это очень дорого. Сильные отечественные игроки нужны всем. Иностранцев же мы не можем приглашать, так как у нас нет свободных мест в заявке. Изменения возможны лишь в случае ухода кого-то из легионеров. Центр обороны? К сожалению, качественных российских центральных защитников в РПЛ можно пересчитать по пальцам. Да и стоят они очень больших денег. Возможностей для их покупки у нас сейчас нет», — приводит слова Семака Bobsoccer.ru.

В прошлом сезоне «Зенит» в третий раз подряд стал чемпионом России.

Ранее Семак заявил, что из-за лимита на легионеров российский футбол на уровне клубов и сборной страны стал слабее.