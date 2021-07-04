Семак: из-за лимита российский футбол на уровне клубов и сборной страны стал слабее

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал высказывания ряда представителей футбольной общественности, которые заявляют о необходимости ужесточения лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я действительно противник лимита. Как минимум сторонник его послабления, уж никак не ужесточения. Во втором случае на клубном уровне мы опустимся ещё ниже, поскольку во многих командах, представляющих Россию в Европе, лидирующие позиции занимают иностранцы. Если их станет меньше, то заменить равноценными по классу российскими футболистами в ближайшее время не представляется возможным. Словом, руководству российского РФС предстоит принять очень важное решение. В теории, конечно, можно вообще отказаться от легионеров, но тогда мы вновь начнем с самых низов, а наша конкурентоспособность в Европе станет ещё меньше. Лимит показал, что ничего хорошего в нём нет. Футбол и на уровне клубов, и на уровне сборной страны стал слабее», — приводит слова Семака Bobsoccer.ru.

С сезона-2020/21 в РПЛ клубы имеют право заявить на сезон не более восьми иностранных футболистов, при этом все они могут выходить на поле одновременно.

Ранее Семак заявил об отсутствии предложений по Азмуну и Дриусси.