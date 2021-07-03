Семак заявил об отсутствии предложений по Азмуну и Дриусси

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о будущем футболистов своей команды Сердара Азмуна и Себастьяна Дриусси.
Семак заявил об отсутствии предложений по Азмуну и Дриусси
  • РИА Новости

«На сегодняшний день конкретных предложений нет, только разговоры и слухи. У одного и второго контракт заканчивается через год, потому в таком случае есть два варианта: либо клуб продлевает договор, либо отпускает игроков в зависимости от предложений. А они наверняка будут — и Азмун, и Дриусси лидеры нашей команды и просто очень хорошие футболисты», — приводит слова Семака Bobsoccer.

В рамках летних тренировочных сборов в Австрии «Зенит» проведет три товарищеских матча — против «Шальке» (3 июля), «Вердера» (7 июля) и «Карлсруэ» (11 июля).

Ранее Семак рассказал о контрактной ситуации Лунёва и Жиркова.

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