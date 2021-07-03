Семак рассказал о контрактной ситуации Лунёва и Жиркова

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с контрактами вратаря Андрея Лунёва и защитника Юрия Жиркова.

«Предложение о продлении контракта Андрею делалось неоднократно. Вопрос, как я понимаю, обсуждается. Я в курсе ситуации, знаю позицию как самого Андрея, так и клуба. Жирков, к сожалению, получил серьёзную травму. Наши врачи отправляли его снимки в Финляндию, где получили рекомендации по восстановлению. Юра сейчас проходит реабилитацию в Москве. Всё зависит от того, как быстро он сумеет восстановиться. Мы с ним общались, вернёмся к беседе после того, как он оправится от полученного повреждения. Наверное, он и сам многое поймёт, сможет ли дальше играть, но обсуждать ситуацию в любом случае мы ещё будем», — цитирует Семака Bobsoccer.

В настоящее время Лунёв и Семак пребывают в статусе свободных агентов из-за окончания срока контрактов.

Ранее сообщалось, что «Байер» рассматривает возможность перехода Лунёва.