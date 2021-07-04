МОК разрешил спортсменам выражать протест на Олимпийских играх

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Международный олимпийский комитет (МОК) расширил возможности для свободы самовыражения спортсменов на летних Олимпийских играх в Токио.

Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу МОК, спортсменам теперь разрешено выразить своё мнение до начала соревнований или во время представления отдельного атлета или команды при условии, что жест или заявление основано на принципах олимпизма, не нацелены, прямо или косвенно, против людей, страны, организаций или их достоинства. Также позволено  выражать протесты в микст-зонах, в том числе при общении с прессой, в медиа-центре, во время пресс-конференций или интервью, на командных встречах и в социальных сетях.

Отмечается, что под запрет попадают любые акции во время исполнения государственного гимна, представления соперников, а также физически вмешиваться во время этих протокольных мероприятий, наносить физический вред людям или имуществу.

В апреле МОК выпустил предписание, согласно котором под запрет попадали любые выявление протеста по время Игр, что вызвало недовольство атлетов.

Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что Усейн Болт обратился к участникам Олимпиады в Токио.

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