Помощник Тедеско высказался о перспективе экс-тренера «Спартака» возглавить сборную России

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Бывший тренер московского «Спартака» Макс Урванчки прокомментировал слухи о возвращении Доменико Тедеско в Россию в качестве главного тренера национальной команды.
Помощник Тедеско высказался о перспективе экс-тренера «Спартака» возглавить сборную России
  • Reuters

«Я не думал о работе в штабе сборной России. Мы с Доменико пока не обсуждали возможность его дальнейшей работы в России. Мы наконец-то вернулись к семьям, хотим хотя бы пять недель провести с ними. Для нас сейчас это важно», — цитирует Урванчки Sport24.

Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Нынешним летом немец покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта.

Нынешним наставником сборной России по футболу является Станислав Черчесов.

Ранее Урванчки опроверг заявление Салиховой, что Тедеско был готов остаться в «Спартаке».

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