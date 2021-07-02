Помощник Тедеско высказался о перспективе экс-тренера «Спартака» возглавить сборную России

Бывший тренер московского «Спартака» Макс Урванчки прокомментировал слухи о возвращении Доменико Тедеско в Россию в качестве главного тренера национальной команды.

«Я не думал о работе в штабе сборной России. Мы с Доменико пока не обсуждали возможность его дальнейшей работы в России. Мы наконец-то вернулись к семьям, хотим хотя бы пять недель провести с ними. Для нас сейчас это важно», — цитирует Урванчки Sport24.

Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Нынешним летом немец покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта.

Нынешним наставником сборной России по футболу является Станислав Черчесов.

Ранее Урванчки опроверг заявление Салиховой, что Тедеско был готов остаться в «Спартаке».