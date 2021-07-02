Урванчки опроверг заявление Салиховой о том, что Тедеско был готов остаться в «Спартаке»

Бывший тренер московского «Спартака» Макс Урванчки заявил, что штаб Доменико Тедеско не был готов продолжить работу с командой, вопреки слухам.

«Это слухи. Я даже не знаю, откуда это возникло. Что же касается моего будущего, то мне бы хотелось продолжить работать с Доменико Тедеско. Пока же мы взяли паузу, наслаждаюсь первым полноценным отпуском в жизни», — сказал Урванчки в интервью Sport24.

Супруга владельца московского «Спартака» Зарема Салихова в интервью Ксении Собчак заявила, что покинувший команду главный тренер команды Доменико Тедеско был готов остаться на своём посту.

Ранее сообщалось, что Тедеско заинтересовал «Специю».