Источник: Тедеско заинтересовал «Специю»
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Об этом сообщает Tuttosport. По информации источника, 35-летний немецкий специалист рассматривается в числе основных кандидатов на данную должность, если свой пост покинет нынешний наставник «Специи» Винченцо Итальяно.
Тедеско покинул «Спартак» по окончании прошлого сезона в связи с истечением срока действия контракта.
«Специя» в сезоне-2020/21 заняла 15-е место в Серии А и сохранила прописку в элитном итальянском дивизионе.
Ранее Мостовой высмеял разговоры о назначении Тедеско главным тренером сборной России.