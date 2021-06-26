Источник: Тедеско заинтересовал «Специю»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить итальянскую «Специю».

Об этом сообщает Tuttosport. По информации источника, 35-летний немецкий специалист рассматривается в числе основных кандидатов на данную должность, если свой пост покинет нынешний наставник «Специи» Винченцо Итальяно.

Тедеско покинул «Спартак» по окончании прошлого сезона в связи с истечением срока действия контракта.

«Специя» в сезоне-2020/21 заняла 15-е место в Серии А и сохранила прописку в элитном итальянском дивизионе.

Ранее Мостовой высмеял разговоры о назначении Тедеско главным тренером сборной России.