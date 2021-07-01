В «Боруссии» сообщили о переходе Санчо в «Манчестер Юнайтед»
- Reuters
«У «Боруссии» есть договорённость с «Манчестер Юнайтед». Сначо выразил желание сменить клуб. Мы расстроены, что Джейдон уходит», — цитирует Ватцке журналист Свен Вестершульце на своей странице в Twitter.
В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 26 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил восемь мячей и отдал 11 результативных передач.
Напомним, что Санчо является воспитанником «Манчестер Сити».
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» сделал официальное предложение «Боруссии» по Санчо.