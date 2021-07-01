В «Боруссии» сообщили о переходе Санчо в «Манчестер Юнайтед»

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке сообщил, что полузащитник команды Джейдон Санчо перейдёт в «Манчестер Юнайтед».

«У «Боруссии» есть договорённость с «Манчестер Юнайтед». Сначо выразил желание сменить клуб. Мы расстроены, что Джейдон уходит», — цитирует Ватцке журналист Свен Вестершульце на своей странице в Twitter.

В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 26 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил восемь мячей и отдал 11 результативных передач.

Напомним, что Санчо является воспитанником «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» сделал официальное предложение «Боруссии» по Санчо.