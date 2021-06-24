Источник: «Манчестер Юнайтед» сделал официальное предложение «Боруссии» по Санчо

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Английский «Манчестер Юнайтед» сделал дортмундской «Боруссии» официальное предложение по вингеру Джейдону Санчо.
Источник: «Манчестер Юнайтед» сделал официальное предложение «Боруссии» по Санчо
  • Reuters

Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter. По информации источника, «английский клуб готов заплатить за 21-летнего футболиста €85 млн. «Боруссия» требует за игрока €95 млн, но готова согласиться включить недостающую сумму в сделку в качестве потенциальных бонусных выплат в будущем. Стороны близки к соглашению, а сам футболист хочет продолжить карьеру в МЮ.

В сезоне-2020/21 Санчо провел 38 поединков за «Боруссию», на его счету 16 мячей и 20 результативных передач.

Ранее «Манчестер Юнайтед» предложил Роналду зарплату в £17 млн в год.

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