СМИ: «Манчестер Юнайтед» предложил Роналду зарплату в £17 млн в год

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Английский «Манчестер Юнайтед» сделал предложение португальскому форварду Криштиану Роналду.
СМИ: «Манчестер Юнайтед» предложил Роналду зарплату в £17 млн в год
  • Reuters

Об этом сообщает Daily Mail. По информации источника, португалец может покинуть «Ювентус» и присоединиться к клубу из Манчестера. В сделку может быть включён Поль Погба, выступающий за «Юнайтед». При этом для самого португальца предпочтительнее вариант перехода в ПСЖ, но руководство парижан ещё не контактировало с представителями Роналду. 

В настоящий момент Роналду получает в «Ювентусе» порядка £17 млн в год. За прошедший сезон в Серии А он провёл в составе туринцев 33 матча, забив 29 мячей и отдав три голевые передачи.

Ранее Роналду рассказал, как ощущает себя на Евро.

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