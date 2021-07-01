Никифоров откровенно рассказал о скандальном «письме четырнадцати»

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Бывший защитник сборной России Юрий Никифоров рассказал о «письме четырнадцати», которое подписали 14 игроков национальной команды 17 ноября 1993 года.
Никифоров откровенно рассказал о скандальном «письме четырнадцати»
  • РИА Новости

«Думаю, что мы ничего этим письмом не решили. Только сделали хуже себе. Если бы в жизни ещё раз была такая ситуация, я бы никогда не подписал это письмо», — цитирует Никифорова Sport24.

По мнению защитника, в той ситуации больше виноват Российский футбольный союз.

«После того матча в Греции в раздевалку зашёл Колосков и сказал, что кто не будет играть в Reebok, того не будет в национальной команде, а игроки, которые играли за границей, имели свои личные контракты на обувь», — рассказал он.

Никифоров считает, что письмо было готово до встречи в Греции.

«Мы и руководство РФС сильно подставили Садырина. Он хороший человек и тренер и ни в чём не виноват. Уже тогда Павел Фёдорович и его тренерский штаб понимали, что ничего путного на чемпионате не будет. Так и случилось», — сказал защитник.

Напомним, что в письме игроки потребовали назначить Анатолия Бышовца главным тренером сборной России вместо Павла Садырина, изменить условия материального вознаграждения за выход в чемпионат мира и улучшить материально-техническое обеспечение команды.

Ранее сообщалось, что Бышовец сравнил выступления России и Украины на Евро-2020.

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