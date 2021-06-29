Кучеров повторил достижение Гилмора, Гретцки и Малкина в плей-офф НХЛ

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в первом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.
Кучеров повторил достижение Гилмора, Гретцки и Малкина в плей-офф НХЛ
  • Reuters

Встреча проходила на стадионе «Амали Арена» в Тампе и завершилась со счётом 5:1.

В составе «Тампа-Бэй» дублем отметился Никита Кучеров. Ещё по одной шайбе забросили Эрик Чернак, Янни Гурд и Стивен Стэмкос. В составе «Монреаля» единственную шайбу забросил Бен Шьяро.

Таким образом, Кучеров стал шестым хоккеистом за последние 30 лет, который смог набрать 30 очков в плей-офф НХЛ не более чем за 19 игр, повторив достижение Уэйна Гретцки, Дага Гилмора (1993) и Евгения Малкина (2009). Рекорд по этому показателю принадлежит Марио Лемье, набравшему 30 очков за 13 матчей в 1992 году.

Ранее сообщалось, что Кучеров повторил достижение Овечкина в плей-офф НХЛ.

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