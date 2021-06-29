Кучеров повторил достижение Овечкина в плей-офф НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в первом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.

Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 5:1.

В составе «Тампа-Бэй» дублем отметился Никита Кучеров. Ещё по одной шайбе забросили Эрик Чернак, Янни Гурд и Стивен Стэмкос. В составе «Монреаля» единственную шайбу забросил Бен Шьяро.

Таким образом, Кучеров в 35-й раз за карьеру набрал больше одного очка за игру в плей-офф НХЛ и сравнялся по этому показателю с Александром Овечкиным, заняв пятое место среди действующих игроков.

Ранее сообщалось, что Кучеров вышел на пятое место среди россиян по голам в плей-офф НХЛ.