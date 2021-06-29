Кучеров вышел на пятое место среди россиян по голам в плей-офф НХЛ
- Reuters
- © Kim Klement-USA TODAY Sports
Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 5:1.
В составе «Тампа-Бэй» дублем отметился Никита Кучеров. Ещё по одной шайбе забросили Эрик Чернак, Янни Гурд и Стивен Стэмкос. В составе «Монреаля» единственную шайбу забросил Бен Шьяро.
Таким образом, Кучеров забросил 43-ю шайбу в плей-офф НХЛ и вышел на пятое место среди россиян по голам в Кубке Стэнли. Выше по этому показателю располагаются Алексей Ковалёв (45 шайб), Сергей Фёдоров (52), Евгений Малкин (64) и Александр Овечкин (71).
Ранее сообщалось, что дубль Кучерова помог «Тампе» разгромить «Монреаль» в первом матче финала Кубка Стэнли.