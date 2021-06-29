Кучеров вышел на пятое место среди россиян по голам в плей-офф НХЛ

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в первом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.
Кучеров вышел на пятое место среди россиян по голам в плей-офф НХЛ
  • Reuters
  • © Kim Klement-USA TODAY Sports

Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 5:1.

В составе «Тампа-Бэй» дублем отметился Никита Кучеров. Ещё по одной шайбе забросили Эрик Чернак, Янни Гурд и Стивен Стэмкос. В составе «Монреаля» единственную шайбу забросил Бен Шьяро.

Таким образом, Кучеров забросил 43-ю шайбу в плей-офф НХЛ и вышел на пятое место среди россиян по голам в Кубке Стэнли. Выше по этому показателю располагаются Алексей Ковалёв (45 шайб), Сергей Фёдоров (52), Евгений Малкин (64) и Александр Овечкин (71).

Ранее сообщалось, что дубль Кучерова помог «Тампе» разгромить «Монреаль» в первом матче финала Кубка Стэнли.

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