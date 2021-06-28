Алексей Березуцкий рассказал о системе поощрений и штрафов в ЦСКА

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Исполняющий обязанности главного тренера московского ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о системе поощрений, действующих на тренировочных сборах команды в Австрии.
Алексей Березуцкий рассказал о системе поощрений и штрафов в ЦСКА
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«У нас есть система оценки футболистов — мы выбираем так называемого MVP тренировки или матча. Вот, например, самым полезным игроком первой встречи стал Иван Обляков, потому что он первым на 15-й минуте игры крикнул: «Ребята, давайте подержим мяч». Только за это. Приз простой — он просто поведёт команду на ужин и оплатит его. Вот такая система», — рассказал Березуцкий в интервью YouTube-каналу ЦСКА.

Также тренер рассказал о системе штрафов.

«У клуба есть системы штрафов. Но что удивительно: на этом сборе не было ни одного происшествия, из-за которого кто-то мог бы получить серьёзный штраф. Были небольшие нарушения, но я решил никого не штрафовать. В первый день второго сбора игроки всё услышат и узнают. Что касается субординации, с этим проблем нет. Мне без разницы, как они меня называют. Главное, чтобы хорошо играли в футбол», — сказал он.

Ранее Березуцкий рассказал о сборах ЦСКА в Австрии.

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