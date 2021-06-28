Алексей Березуцкий рассказал о сборах ЦСКА в Австрии

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Исполняющий обязанности главного тренера московского ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал победу над австрийским «Капфенбергом» в товарищеском матче.
Алексей Березуцкий рассказал о сборах ЦСКА в Австрии
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

«О намётках на сезон ещё очень рано говорить. Этот сбор был посвящён исключительно физической подготовке. Что касается товарищеского матча, мы просто пробовали. Мы не ориентируемся на соперников, неважно, с кем мы играем. Пробовали играть в нижнем блоке», — сказал Березуцкий в интервью YouTube-каналу ЦСКА.

По словам тренера, у команды много тяжёлой физической работы на первом сборе, поэтому мнения по матчу как такового нет.

«Были тактические ошибки, и достаточно много. Во втором тайме это было легче подкорректировать. Возможно, это связано с тем, что ребята уже настроились на выходные. Сбор достаточно долгий, ковидные ограничения всё ещё действуют, и ребята много времени провели в отеле. Такое бывает, но будем делать выводы из этого», — сказал он.

Березуцкий отметил, что хочет, чтобы футболисты сами контролировали игру.

«Если вы заметили, я не кричу со скамейки. Возможно, буду кричать, когда начнутся официальные матчи, не знаю. Но я точно знаю, что даже два центральных защитника не всегда могут докричаться друг до друга и тренера с бровки никто не слышит. Конечно, мне очень хочется их скорректировать по ходу встречи, но желаю, чтобы они сами учились контролировать игру, потому что наш тренерский штаб не сможет выйти на поле в официальном матче. Это должно идти от них», — сказал тренер.

Встреча проходила на стадионе «Бад-Татцманнсдорф» и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре забил Константин Марадишвили.

Ранее сообщалось, что ЦСКА предложил Гусеву войти в тренерский штаб.

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