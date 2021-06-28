Стали известны соперники женской сборной России по регби-7 на Олимпиаде в Токио

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Определились соперники женской сборной России по регби-7 на летних Олимпийских играх в Токио.
Стали известны соперники женской сборной России по регби-7 на Олимпиаде в Токио
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Как сообщает пресс-служба Федерации регби России, российские регбистки попали в группу А и встретятся с национальными командами Новой Зеландии, Великобритании и Кении.

В группе В сыграют Канада, Франция, Фиджи и Бразилия. В группе С — Австралия, США, Китай и Япония.

Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, должна пройти с 23 июля по 8 августа.

Женский турнир по регби-7 состоится с 29 по 31 июля.

Ранее сообщалось, что около 60% жителей Токио выступили против проведения Олимпиады менее чем за месяц до её начала.

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