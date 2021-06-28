Около 60% жителей Токио против проведения Олимпиады менее чем за месяц до её начала

Около 60% жителей Токио выступили за отмену или перенос летних Олимпийских игр менее чем за месяц до их начала.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету «Асахи», которая провела социальный опрос, участие в котором приняли более 1 тыс. жителей японской столицы.

За полную отмену Олимпийских игр выступили 33% жителей, за повторный перенос — 27%.

Олимпиада, перенесённая с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса, должна пройти с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что МОК разрешит политические протесты на Олимпиаде.