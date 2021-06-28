Около 60% жителей Токио против проведения Олимпиады менее чем за месяц до её начала

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Около 60% жителей Токио выступили за отмену или перенос летних Олимпийских игр менее чем за месяц до их начала.
Около 60% жителей Токио против проведения Олимпиады менее чем за месяц до её начала
  • Reuters

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету «Асахи», которая провела социальный опрос, участие в котором приняли более 1 тыс. жителей японской столицы.

За полную отмену Олимпийских игр выступили 33% жителей, за повторный перенос — 27%.

Олимпиада, перенесённая с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса, должна пройти с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что МОК разрешит политические протесты на Олимпиаде.

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