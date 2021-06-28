Около 60% жителей Токио против проведения Олимпиады менее чем за месяц до её начала
- Reuters
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету «Асахи», которая провела социальный опрос, участие в котором приняли более 1 тыс. жителей японской столицы.
За полную отмену Олимпийских игр выступили 33% жителей, за повторный перенос — 27%.
Олимпиада, перенесённая с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса, должна пройти с 23 июля по 8 августа.
Ранее сообщалось, что МОК разрешит политические протесты на Олимпиаде.