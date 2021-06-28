Сербия обыграла Францию в финале женского Евробаскета-2021

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Сборная Сербии одержала победу над национальной командой Франции в финале чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд 2021 года.

Встреча завершилась со счётом 63:54 в пользу сербской команды, которая, таким образом, во второй раз в истории выиграла Евробаскет. Француженки стали серебряными призёрками второй раз подряд.

Самым результативным игроком сборной Сербии стала Ивонн Андерсон, набравшая 18 очков. Ещё 15 очков команде принесла Елена Брукс. Соня Васич записала в свой актив 12 очков.

В составе сборной Франции 15 очков набрала Валериан Ээи. Марин Жоаннес принесла команде ещё 13 очков.

В матче за бронзу Бельгия победила Белоруссию со счётом 77:69.

Ранее сообщалось, что Андрей Кириленко похвалил женскую сборную России за выступление на Евробаскете-2021.

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