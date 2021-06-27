Кириленко похвалил женскую сборную России за выступление на Евробаскете-2021

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал выступление женской национальной команды на чемпионате Европы 2021 года.

«Это действительно крутой чемпионат с точки зрения опыта сборной России. Мы выросли по ходу турнира. Такие напряжённые, тяжёлые игры с Францией, Бельгией, Испанией показали нашу силу. Мы прибавляли от матча к матчу, и осталось чуть-чуть - убрать ненужные потери, которых снова было очень много. Но даже при этих невынужденных ошибках мы остались в игре. Это очень здорово», — приводит слова Кириленко пресс-служба РФБ.

Он отметил, что с такой сложной сеткой плей-офф, какая досталась сборной России, вполне можно было лишиться вообще всех шансов на выход на чемпионат мира.

«Желаю нашей сборной продолжать в том же духе работать над собой. Девчонки выложились полностью, это видно. Но верим, что это только начало. Хорошее начало. Сборная России состоялась, теперь ей нужно продолжать расти. Талант и потенциал есть», — добавил глава РФБ.

Сборная России по итогам чемпионата Европы заняла шестое место. На групповом этапе россиянки победили команды Чехии (73:69) и Хорватии (73:62), и проиграли Франции (59:85). В 1/8 финала взяли верх над Словенией, в четвертьфинале уступили Бельгии, а в матче за пятое место победили Испанию (83:85).

Ранее сообщалось, что сборные Франции и Сербии вышли в финал женского Евробаскета-2021.