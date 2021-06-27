Сборные Франции и Сербии вышли в финал женского Евробаскета-2021

Определились финалисты чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд 2021 года.

Франция одержала победу над Белоруссией в полуфинале со счетом 73:61. Самым результативным игроком сборной Франции стала Энден Мием, набравшая 24 очка. За белорусскую команду 23 очка набрала Алекс Бентли.

В другой встрече 1/2 финала Сербия с разницей в одно очко обыграла Бельгию — 74:73. Соня Васич принесла сербской команде 16 очков. За сборную Бельгии 18 очков набрала Жюли Аллеман.

Таким образом, Франция в пятый раз подряд вышла в финал Евробаскета, где сыграет с Сербией, пробившейся в решающий матч первые с 2015 года.

В матче за бронзу сыграют Бельгия и Белоруссия.

Обе встречи пройдут 27 июня.

Ранее сообщалось, что российские баскетболистки обыграли Испанию в матче за пятое место на Евробаскете.