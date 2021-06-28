Сантуш высказался о выступлении Роналду на Евро-2020

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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказал мнение об игре форварда и капитана команды Криштиану Роналду на чемпионате Европы по футболу.

«Роналду забил пять мячей, если мы посмотрим статистику. Криштиану бился и был настоящим капитаном, отдал все силы», — приводит слова Сантуша Record.

Португалия впервые в своей истории не сумела выйти в четвертьфинал чемпионата Европы, проиграв Бельгии в 1/8 финала со счётом 0:1. В четырёх сыгранных матчах на Евро-2020 Роналду забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее Сантуш рассказал, что некоторые игроки сборной Португалии плакали в раздевалке после вылета с Евро-2020.

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