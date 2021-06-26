В Госдуме рассмотрят законопроект о введении аналога Fan ID

В Государственной думе рассмотрят законопроект о введении в России персонифицированных карт для болельщиков на посещение спортивных соревнований.

«Законопроектом предлагается закрепить за правительством России полномочие по определению официальных спортивных соревнований, при посещении которых идентификация зрителей, участников официального спортивного соревнования, а также иных лиц, задействованных в проведении таких соревнований, является обязательной», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Госдумы.

В документе отмечается, что законопроектом вводится понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования». Это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, осуществляемой в целях обеспечения общественной безопасности и общественного порядка при проведении официальных спортивных соревнований.

Законопроект был внесён в нижнюю палату парламента 17 июня.

Ранее в Госдуме предложили организовать товарищеский матч между Россией и Украиной.