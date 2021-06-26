Кучеров прокомментировал выход «Тампы» в финал Кубка Стэнли
- Reuters
«Вопроса, буду я играть или нет, не было, потому что чувствовал себя хорошо. Чтобы одержать победу в седьмом матче, вы должны пожертвовать собой, сыграть в такой момент и поделиться этим с партнёрами по команде», — цитирует Кучерова пресс-служба НХЛ.
Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 1:0.
Единственную шайбу в игре забросил Янни Гурд.
Таким образом, «Тампа» победила в серии — 4:3 — и вышла в финал Кубка Стэнли.
Ранее сообщалось, что «Монреаль» победил «Вегас» и впервые за 28 лет вышел в финал Кубка Стэнли.