Кучеров прокомментировал выход «Тампы» в финал Кубка Стэнли

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился мнением о победе над «Нью-Йорк Айлендерс» в седьмом матче серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.

«Вопроса, буду я играть или нет, не было, потому что чувствовал себя хорошо. Чтобы одержать победу в седьмом матче, вы должны пожертвовать собой, сыграть в такой момент и поделиться этим с партнёрами по команде», — цитирует Кучерова пресс-служба НХЛ.

Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 1:0.

Единственную шайбу в игре забросил Янни Гурд.

Таким образом, «Тампа» победила в серии — 4:3 — и вышла в финал Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что «Монреаль» победил «Вегас» и впервые за 28 лет вышел в финал Кубка Стэнли.