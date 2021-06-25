Ферстаппен стал лучшим в первой практике Гран-при Штирии, Мазепин — 20-й

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Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен показал лучшее время в первой свободной практике восьмого в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Штирии.
Ферстаппен стал лучшим в первой практике Гран-при Штирии, Мазепин — 20-й
  • Reuters

В своей лучшей попытке Ферстаппен преодолел круг по трассе «Ред Булл Ринг» за 1 минуту 5,910 секунды.

Второй результат показал француз Пьер Гасли из Alpha Tauri (+0.256). Тройку лидеров замкнул пилот Mercedes Льюис Хэмилтон (+0,422). 

Российский гонщик Haas Никита Мазепин завершил сессию с последним, 20-м результатом (+2,171). Его напарник Мик Шумахер — 19-й (+1,563).

Ранее сообщалось, что Гран-при Турции вернулся в календарь «Формулы-1» на сезон 2021 года.

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