Ферстаппен стал лучшим в первой практике Гран-при Штирии, Мазепин — 20-й

Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен показал лучшее время в первой свободной практике восьмого в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Штирии.

В своей лучшей попытке Ферстаппен преодолел круг по трассе «Ред Булл Ринг» за 1 минуту 5,910 секунды.

Второй результат показал француз Пьер Гасли из Alpha Tauri (+0.256). Тройку лидеров замкнул пилот Mercedes Льюис Хэмилтон (+0,422).

Российский гонщик Haas Никита Мазепин завершил сессию с последним, 20-м результатом (+2,171). Его напарник Мик Шумахер — 19-й (+1,563).

Ранее сообщалось, что Гран-при Турции вернулся в календарь «Формулы-1» на сезон 2021 года.