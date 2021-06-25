Ферстаппен стал лучшим в первой практике Гран-при Штирии, Мазепин — 20-й
- Reuters
В своей лучшей попытке Ферстаппен преодолел круг по трассе «Ред Булл Ринг» за 1 минуту 5,910 секунды.
Второй результат показал француз Пьер Гасли из Alpha Tauri (+0.256). Тройку лидеров замкнул пилот Mercedes Льюис Хэмилтон (+0,422).
Российский гонщик Haas Никита Мазепин завершил сессию с последним, 20-м результатом (+2,171). Его напарник Мик Шумахер — 19-й (+1,563).
How FP1 finished 👀#StyrianGP 🇦🇹 #F1pic.twitter.com/I4J1VkI4Sk— Formula 1 (@F1) June 25, 2021
Ранее сообщалось, что Гран-при Турции вернулся в календарь «Формулы-1» на сезон 2021 года.