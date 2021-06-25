Гран-при Турции вернулся в календарь «Формулы-1» на сезон 2021 года

«Формула-1» официально объявила об изменении в календаре на текущий сезон.

Как сообщает пресс-служба чемпионата, Гран-при Турции, ранее исключённый из календаря, снова внесён в расписание и заменит Гран-при Сингапура. Заезды на автодроме «Истанбул Парк» в Стамбуле пройдут 1—3 октября.

Изначально Гран-при Турции был введён в календарь вместо этапа в Канаде, но позднее был отменён из-за новых ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что «Формула-1» объявила об отмене Гран-при Сингапура.