Гран-при Турции вернулся в календарь «Формулы-1» на сезон 2021 года
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Как сообщает пресс-служба чемпионата, Гран-при Турции, ранее исключённый из календаря, снова внесён в расписание и заменит Гран-при Сингапура. Заезды на автодроме «Истанбул Парк» в Стамбуле пройдут 1—3 октября.
Изначально Гран-при Турции был введён в календарь вместо этапа в Канаде, но позднее был отменён из-за новых ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Ранее сообщалось, что «Формула-1» объявила об отмене Гран-при Сингапура.
Updated 2021 calendar 🗓— Formula 1 (@F1) June 25, 2021
👀 Round 16 👀#TurkishGP 🇹🇷 #F1pic.twitter.com/OuEZovHgJ5