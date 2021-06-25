«Монреаль» впервые в истории завоевал трофей Кларенса Кэмпбелла

«Монреаль Канадиенс» впервые в истории завоевал трофей Кларенса Кэмпбелла, вручаемый победителю Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В сезоне-2020/2021 клубы не были разделены за Западную и Восточную конференции, но руководство лиги приняло решение вручить титулы командам, выигравшим полуфиналы.

Таким образом, «Монреаль» впервые завоевал трофей Кларенса Кэмпбелла и стал пятым клубом в истории лиги после «Чикаго Блэкхоукс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Филадельфия Флайерз» и «Детройт Ред Вингз», побеждавшим и в Западной, и в Восточной конференции.

«Монреаль» завоёвывал трофей принца Уэльского, вручаемый за победу в Восточной конференции, 25 раз и 24 раза завоёвывал Кубок Стэнли.

Ранее сообщалось, что «Монреаль» победил «Вегас» и впервые за 28 лет вышел в финал Кубка Стэнли.