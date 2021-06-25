Василий Березуцкий считает, что Дивеев может вырасти в футболиста мирового уровня

Тренер «Краснодара» и бывший футболист ЦСКА Василий Березуцкий поделился мнением о защитнике армейцев Игоре Дивееве.

«У Дивеева невероятно хорошие данные. Если берём защитника, у которого есть всё — и физические кондиции, и игра головой, и первый пас... Молодой, опять же. Возможно, надо чуть похудеть, но это уже такой вопрос. Но по качествам он может вырасти в игрока мирового уровня. Это лично моё мнение. Тут вопрос в футбольном интеллекте, как он будет воспроизводить тактические задания, которые его просят», — сказал Березуцкий в видео YouTube-канала «Сычёв подкаст и Денис Казанский».

21-летний Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. В минувшем сезоне он провёл за команду 32 матча, забил два мяча и отдал столько же результативных передач.

Ранее Березуцкий заявил, что был удивлён назначением Олича в ЦСКА.