Василий Березуцкий заявил, что был удивлён назначением Олича в ЦСКА

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Тренер «Краснодара» и бывший футболист ЦСКА Василий Березуцкий рассказал, как отреагировал на назначение Ивицы Олича главным тренером армейцев.

«Были приняты решения руководством, которые к этому привели. За всё время, что я находился в ЦСКА, мне никто этого не предлагал. То, что писали в прессе, полная ерунда. Когда бывают ситуации с нехваткой опыта... Ну взяли тренера, у которого тоже опыта нет. Я, конечно, прибалдел чуть-чуть. Понял для себя, что для опыта нужно куда-то идти», — сказал Березуцкий в видео YouTube-канала «Сычёв подкаст и Денис Казанский»

По его словам, изначально он и не рассчитывал становиться тренером ЦСКА, но после назначения Олича он задумался о том, почему его не рассматривали на должность.

«Почему мы должны ехать куда-то и звать какого-то тренера, у которого тоже нет никакого опыта руководства главной команды? Я просто не понимал. Я надеялся, что к нам приедет второй Гвардиола, Клопп или ещё кто-то. Понял, что надо двигаться в другом направлении», — добавил специалист.

Напомним, что ЦСКА объявил об отставке Олича 15 июня. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Алексей Березуцкий, брат Василия.

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял шестую позицию в Российской премьер-лиге и не попал в еврокубки впервые за 20 лет.

Ранее Иржи Ярошик оценил перспективы ЦСКА на завоевание чемпионского титула.

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