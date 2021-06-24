В Госдуме поддержали решение об отмене правила выездного гола
- АГН «Москва»
«Думаю, что это абсолютно верное решение, которое назревало уже очень давно. Современный футбол развивается быстрыми темпами, а правило выездного гола — это пережиток из прошлого. Всё-таки, мы считаем, результат двухразового противостояния, как это происходит сейчас на всех стадиях розыгрыша УЕФА, должен определяться не правилом выездного гола, а игрой соперника. Мы поддерживаем это решение!» — цитирует Лебедева «Спорт-Экспресс».
Он также считает, что отмена данного правила может помочь и российским клубам в еврокубках, а также это в лучшую сторону повлияет на зрелищность.
«Правило выездного гола давало возможность дома не играть, а тянуть время. Сейчас же не важно, где ты играл, важен результат», — добавил депутат.
Согласно новому постановлению УЕФА, отныне в соревнованиях под эгидой союза в случае равного счёта между командами после двухматчевого противостояния будет играться дополнительное время, а не производиться подсчёт мячей, забитых на выезде.
Ранее Дмитрий Губерниев предположил, как отмена правила выездного гола изменит футбол.