В Госдуме поддержали решение об отмене правила выездного гола

Депутат Госдумы России Игорь Лебедев прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отмене правила выездного гола.

«Думаю, что это абсолютно верное решение, которое назревало уже очень давно. Современный футбол развивается быстрыми темпами, а правило выездного гола — это пережиток из прошлого. Всё-таки, мы считаем, результат двухразового противостояния, как это происходит сейчас на всех стадиях розыгрыша УЕФА, должен определяться не правилом выездного гола, а игрой соперника. Мы поддерживаем это решение!» — цитирует Лебедева «Спорт-Экспресс».

Он также считает, что отмена данного правила может помочь и российским клубам в еврокубках, а также это в лучшую сторону повлияет на зрелищность.

«Правило выездного гола давало возможность дома не играть, а тянуть время. Сейчас же не важно, где ты играл, важен результат», — добавил депутат.

Согласно новому постановлению УЕФА, отныне в соревнованиях под эгидой союза в случае равного счёта между командами после двухматчевого противостояния будет играться дополнительное время, а не производиться подсчёт мячей, забитых на выезде.

Ранее Дмитрий Губерниев предположил, как отмена правила выездного гола изменит футбол.