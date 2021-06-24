Губерниев предположил, как отмена правила выездного гола изменит футбол

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отмене правила выездного гола.

«УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках! Новые правила начнут действовать в сезоне-2021/22! Торжество футбольной бюрократии, которая имитирует работу в комитетах УЕФА! Как правило золотого гола. Думали, что будет торжество атаки! В итоге никто атаковать не хотел! Так будет и на этот раз! Оборона и скучный футбол!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Согласно новому постановлению УЕФА, отныне в соревнованиях под эгидой союза в случае равного счёта между командами после двухматчевого противостояния будет играться дополнительное время, а не производиться подсчёт мячей, забитых на выезде.

Ранее глава УЕФА прокомментировал отмену правила выездного гола.