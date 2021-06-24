Губерниев предположил, как отмена правила выездного гола изменит футбол

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отмене правила выездного гола.
Губерниев предположил, как отмена правила выездного гола изменит футбол
  • РИА Новости

«УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках! Новые правила начнут действовать в сезоне-2021/22! Торжество футбольной бюрократии, которая имитирует работу в комитетах УЕФА! Как правило золотого гола. Думали, что будет торжество атаки! В итоге никто атаковать не хотел! Так будет и на этот раз! Оборона и скучный футбол!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Согласно новому постановлению УЕФА, отныне в соревнованиях под эгидой союза в случае равного счёта между командами после двухматчевого противостояния будет играться дополнительное время, а не производиться подсчёт мячей, забитых на выезде.

Ранее глава УЕФА прокомментировал отмену правила выездного гола.

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