Глава УЕФА прокомментировал отмену правила выездного гола

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал отмену правила выездного гола со следующего сезона.

«Правило выездного гола было неотъемлемой частью турниров УЕФА с момента его введения в 1965 году. Однако вопрос о его отмене обсуждался на различных встречах УЕФА в течение нескольких последних лет. Хотя единого мнения не было, многие тренеры, болельщики и другие заинтересованные стороны подвергли сомнению его справедливость и высказались за отмену правила», — цитирует Чеферина официальный сайт УЕФА.

Он отметил, что влияние данного правила противоречит его первоначальной цели, а именно: хозяева поля менее активно атакуют в первом матче, так как боятся пропустить гол. Кроме того, он обратил внимание на то, что многие считают это правило несправедливым. По его мнению, преимущество своего поля теперь не так важно, как раньше.

«Принимая во внимание единообразие в плане стилей игры по всей Европе и учитывая многие другие факторы, которые привели к уменьшению фактора своего поля, исполком УЕФА принял правильное решение, что больший вес выездного гола по сравнению с домашним уже нецелесообразен», — добавил Чеферин.

Согласно новому постановлению УЕФА, отныне в соревнованиях под эгидой союза в случае равного счёта между командами после двухматчевого противостояния будет играться дополнительное время, а не производиться подсчёт мячей, забитых на выезде.

Ранее бывший тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов признался, что не видит принципиальной разницы в матчах с правилом выездного гола и без него.