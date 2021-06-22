В РПЛ отреагировали на новые ограничения в Москве перед стартом нового сезона

Российская премьер-лига (РПЛ) выступила с заявлением относительно ситуации с введением в Москве новых ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

«Лига ознакомилась с новым комплексом ограничительных мер, введённых московскими властями. Говорить о том, как эти меры отразятся на допуске зрителей на матчи РПЛ сезона-2021/22, который стартует 24—25 июля, пока преждевременно. Лига и клубы следят за развитием ситуации. Надеемся, что принятые решения позволят улучшить эпидемиологическую ситуацию», — говорится в заявлении РПЛ.

С 22 июня в Москве вводится временный запрет на проведение спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек — как на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях, сооружениях. Фан-зоны должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия.

Ранее сообщалось, что московские клубы обратились к Собянину и Дюкову.