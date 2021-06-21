Московские клубы обратились к Собянину и Дюкову

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Московские клубы «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо» обратились с совместным заявлением, в котором попросили мэра Москвы Сергея Собянина и руководство Российского футбольного союза (РФС) допустить на стадионы сверх установленной квоты болельщиков, прошедших вакцинацию от коронавируса и имеющих справки о наличии антител.
Московские клубы обратились к Собянину и Дюкову
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

«Клубы обратились с предложениями, которые будут стимулировать вакцинацию граждан и позволят поддержать борьбу с распространением коронавируса. Также, по мнению московских клубов, данные меры минимизируют экономические потери команд и стабилизируют их финансовое положение в случае введения новых ограничений на посещение футбольных матчей для болельщиков в Москве. Клубы просят рассмотреть возможность допуска на трибуны (при общей вместимости стадионов не более 50%) сверх установленной квоты тех зрителей, которые прошли вакцинацию, а также болельщиков, имеющих справку о наличии антител класса G. Также инициаторы обращения предлагают организовать на своих стадионах прививочные пункты, которые будут работать в дни матчей, а также готовы рассмотреть предоставление скидок на билеты и абонементы в качестве дополнительной меры стимулирования программы формирования коллективного иммунитета к коронавирусу», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Салихова рассказала, как произошло знакомство с Федуном.

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