Салихова рассказала, как произошло знакомство с Федуном

Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, как познакомилась с супругом.

«Мы познакомились в Хорватии в 2005 году. Мне было 18 лет, я знать не знала, кто такой Федун. Был июнь, но нетипичная погода, всего шесть градусов, ночью падал снег. Девушки проходили подготовку к конкурсу красоты от «Русского Радио», но Федун там играл в теннис. Было много девушек, где-то 27, все замёрзли, никто не рассчитал в июне на снег. Федун всех загнал в магазин: «У вас есть 15 минут, покупайте тёплую одежду, кто что унесёт, то и ваше». Все побежали, стали выбрать бусы-купальники. Я стою у входа и думаю: «Вот это цирк». Он спросил, почему я не пошла. Потом Федун сам пошёл, нашёл розовый спортивный костюм на три размера больше: «На, оденься, замёрзнешь». С тех пор мы и знакомы», — рассказала Салихова в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».

С 3 по 21 мая Салихова входила в совет директоров «Спартака», однако вышла из него по причине несогласия с кандидатурой нового главного тренера.

Ранее Салихова сообщила, что Тедеско был готов продлить контракт со «Спартаком».