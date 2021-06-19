Салихова сообщила, что Тедеско был готов продлить контракт со «Спартаком»

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Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что бывший главный тренер команды Доменико Тедеско был готов продлить контракт с клубом.
Салихова сообщила, что Тедеско был готов продлить контракт со «Спартаком»
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«Он готов был продлить. Почему в итоге не продлил? Все в руководстве были против. Рассказали красиво, что Руй научит их обороняться и играть между линиями. Я — одна», — написала Салихова в комментариях в своём Telegram-канале.

Тедеско покинул «Спартак» по окончании сезона. Под его руководством красно-белые заняли второе место в Российской премьер-лиге и пробились в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Ранее Руй Витория поделился впечатлениями от первой тренировки в «Спартаке».

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