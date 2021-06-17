Витория поделился впечатлениями от первой тренировки в «Спартаке»

Короткая ссылка
Новый наставник «Спартака» Руй Витория рассказал, как прошло знакомство и первое тренировочное занятие команды под его руководством.
Витория поделился впечатлениями от первой тренировки в «Спартаке»
  • @fcsm_official
  • Twitter

«Знакомство и сама тренировка оставили очень приятное впечатление. Новый сезон, новый тренер в команде — всё это способствует тому, что футболисты горят желанием себя показать. На собрании я пожелал всем удачи, но предупредил, что нас ждёт большая и очень непростая работа», — цитирует Виторию официальный сайт клуба.

«Спартак» будет готовиться к новому сезону на юге Австрии с 25 июня по 5 июля и проведёт там несколько товарищеских матчей: с «Нефтчи» (29 июня), «Браво» (2 июля) и «Шибеником» (5 июля).

Ранее «Спартак» огласил список футболистов, которые отправятся на первый сбор в Австрию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить