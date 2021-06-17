Витория поделился впечатлениями от первой тренировки в «Спартаке»

Новый наставник «Спартака» Руй Витория рассказал, как прошло знакомство и первое тренировочное занятие команды под его руководством.

«Знакомство и сама тренировка оставили очень приятное впечатление. Новый сезон, новый тренер в команде — всё это способствует тому, что футболисты горят желанием себя показать. На собрании я пожелал всем удачи, но предупредил, что нас ждёт большая и очень непростая работа», — цитирует Виторию официальный сайт клуба.

«Спартак» будет готовиться к новому сезону на юге Австрии с 25 июня по 5 июля и проведёт там несколько товарищеских матчей: с «Нефтчи» (29 июня), «Браво» (2 июля) и «Шибеником» (5 июля).

Ранее «Спартак» огласил список футболистов, которые отправятся на первый сбор в Австрию.