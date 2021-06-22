СМИ: «Барселона» проявляет интерес к Роналду

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Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду попал в сферу интересов каталонской «Барселоны».
СМИ: «Барселона» проявляет интерес к Роналду
  • Reuters

Как сообщает AS, в трансфере португальца заинтересован президент «Барселоны» Жоан Лапорта, который хочет объединить Роналду и Лионеля Месси в одной команде.

Отмечается, что каталонский клуб готов включить в сделку по Роналду Антуана Гризманна, Серхи Роберто или Филиппе Коутиньо.

Действующий контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2022 года. В прошлом сезоне 36-летний португалец забил 36 мячей и отдал четыре голевые передачи в 44 матчах. 

Ранее появилась информация, что «Манчестер Сити» сделал предложение «Тоттенхэму» по трансферу Кейна.

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