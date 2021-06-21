СМИ: «Манчестер Сити» сделал предложение «Тоттенхэму» по трансферу Кейна

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» сделал предложение лондонскому «Тоттенхэм Хотспур» по трансферу нападающего сборной Англии Гарри Кейна.

Как сообщает журналист Sky Sport Italia Фабрицио Романо в своём Twitter, «Манчестер Сити» предложил за Кейна £100 млн, а также гарантировал возможность включить в сделку других игроков.

Отмечается, что «Тоттенхэм» не намерен принимать такое предложение, несмотря на желание самого Кейна сменить клуб.

27-летний Кейн играет за «Тоттенхэм» с 2011 года. В его активе 221 гол и 47 результативных передач в 336 матчах за клуб из Лондона, в составе которого он трижды стал лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги.

Ранее появилась информация, что «Барселона» начала переговоры с «Наполи» о покупке Лоренцо Инсинье.