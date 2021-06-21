СМИ: «Барселона» начала переговоры с «Наполи» о покупке Инсинье

Короткая ссылка
Форвард «Наполи» и сборной Италии по футболу Лоренцо Инсинье попал в сферу интересов испанской «Барселоны».
СМИ: «Барселона» начала переговоры с «Наполи» о покупке Инсинье
  • © Reuters

Об этом сообщает SportItalia. По информации источника, у футболиста напряжённые отношения с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом, потому вопрос с продлением его контракта остаётся актуальным. «Барселона» готова воспользоваться ситуацией и уже контактировала с окружением футболиста.

В сезоне-2020/21 Инсинье провёл 48 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 11 голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» объявила о трансфере футболиста сборной Нидерландов Депая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить