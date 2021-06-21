СМИ: «Барселона» начала переговоры с «Наполи» о покупке Инсинье

Форвард «Наполи» и сборной Италии по футболу Лоренцо Инсинье попал в сферу интересов испанской «Барселоны».

Об этом сообщает SportItalia. По информации источника, у футболиста напряжённые отношения с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом, потому вопрос с продлением его контракта остаётся актуальным. «Барселона» готова воспользоваться ситуацией и уже контактировала с окружением футболиста.

В сезоне-2020/21 Инсинье провёл 48 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 11 голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» объявила о трансфере футболиста сборной Нидерландов Депая.