«Барселона» объявила о трансфере футболиста сборной Нидерландов Депая

Испанский футбольный клуб «Барселона» объявил о переходе из французского «Лиона» нападающего сборной Нидерландов Мемфиса Депая.

Как сообщается на сайте каталонского клуба, соглашение с 27-летним игроком рассчитано до конца сезона-2022/23.

Примечательно, что форвард перейдёт в «Барселону» в статусе свободного агента, так как его контракт с «Лионом» истекает 30 июня.

В минувшем сезоне Депай провёл 40 матчей за французскую команду, забил 22 мяча и отдал 12 результативных передач.

Ранее Жоан Лапорта заявил, что «Барселона» намерена обмениваться футболистами с другими клубами.