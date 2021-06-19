«Барселона» объявила о трансфере футболиста сборной Нидерландов Депая

Короткая ссылка
Испанский футбольный клуб «Барселона» объявил о переходе из французского «Лиона» нападающего сборной Нидерландов Мемфиса Депая.
«Барселона» объявила о трансфере футболиста сборной Нидерландов Депая
  • Reuters

Как сообщается на сайте каталонского клуба, соглашение с 27-летним игроком рассчитано до конца сезона-2022/23.

Примечательно, что форвард перейдёт в «Барселону» в статусе свободного агента, так как его контракт с «Лионом» истекает 30 июня.

В минувшем сезоне Депай провёл 40 матчей за французскую команду, забил 22 мяча и отдал 12 результативных передач.

Ранее Жоан Лапорта заявил, что «Барселона» намерена обмениваться футболистами с другими клубами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить