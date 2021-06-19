«Барселона» объявила о трансфере футболиста сборной Нидерландов Депая
- Reuters
Как сообщается на сайте каталонского клуба, соглашение с 27-летним игроком рассчитано до конца сезона-2022/23.
Примечательно, что форвард перейдёт в «Барселону» в статусе свободного агента, так как его контракт с «Лионом» истекает 30 июня.
В минувшем сезоне Депай провёл 40 матчей за французскую команду, забил 22 мяча и отдал 12 результативных передач.
Ранее Жоан Лапорта заявил, что «Барселона» намерена обмениваться футболистами с другими клубами.