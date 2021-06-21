Газизов ответил на обвинения Салиховой в клевете и интригах

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Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался относительно обвинений со стороны супруги владельца клуба Заремы Салиховой.
Газизов ответил на обвинения Салиховой в клевете и интригах
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Негоже мне с девушкой в полемику вступать. Заведомо получается, будто бы я на кухне. Мне не хочется это продолжать. Если бы кто-то из специалистов или футбольных людей сказал, тогда можно было бы ответить что-то. Но мне кажется, что всё это плохо закончится. Я мусульманин. Я скажу обычным словом: «Да простит их Всевышний. Они не ведают, что творят», — цитирует Газизова Sport24.

Шамиль Газизов был спортивным директором «Спартака» с июня по декабрь 2020 года.

Ранее Салихова заявила, что Газизов подозревал Тедеско в нетрадиционной ориентации.

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