Газизов ответил на обвинения Салиховой в клевете и интригах
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- РИА Новости
«Негоже мне с девушкой в полемику вступать. Заведомо получается, будто бы я на кухне. Мне не хочется это продолжать. Если бы кто-то из специалистов или футбольных людей сказал, тогда можно было бы ответить что-то. Но мне кажется, что всё это плохо закончится. Я мусульманин. Я скажу обычным словом: «Да простит их Всевышний. Они не ведают, что творят», — цитирует Газизова Sport24.
Шамиль Газизов был спортивным директором «Спартака» с июня по декабрь 2020 года.
Ранее Салихова заявила, что Газизов подозревал Тедеско в нетрадиционной ориентации.